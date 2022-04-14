«Светлана Малькова так спешно собралась в Америку, потому что в долгах как в шелках! Пока они со слезами рассказывала о своей тяжелой доле, люди отдавали последнее бедной женщине. На самом деле суммы полученные за передачи, донаты ей показались ничтожной платой за ее бренд и известность» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила Анастасия в своем блоге.