Актриса Анастасия Макеева замужем за строителем Романом Мальковым, который в прошлом году развелся со Светланой Мальковой. Несмотря на то, что прошло достаточно времени и женщины нашли свое счастье, они до сих пор конфликтуют. Сейчас Макеева решила раскрыть якобы правду об истинной причине отъезда Мальковой из Словении в США. По словам знаменитости, Светлана решила переехать в Америку не из-за новой любви, а из-за долгов.
«Светлана Малькова так спешно собралась в Америку, потому что в долгах как в шелках! Пока они со слезами рассказывала о своей тяжелой доле, люди отдавали последнее бедной женщине. На самом деле суммы полученные за передачи, донаты ей показались ничтожной платой за ее бренд и известность» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила Анастасия в своем блоге.
Также актриса заявила, что экс-супруга ее мужа просила деньги у «сердобольных людей».
«И она решила попросту свалить подальше, где как она уверена ее не достанут и загнутся в своей рашке. Света, верни людям деньги! Ты не только попрошайка, но и мошенница!» — подчеркнула звезда.