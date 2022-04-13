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10 минут назад

Россияне начали бойкотировать концерты Макаревича за оскорбительные высказывания

Елена Прошина

Россияне стали бойкотировать концерты лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича в связи с его резкими высказываниями в защиту покинувших Россию звезд российской эстрады. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Россияне бойкотируют концерты Макаревича за оскорбительные высказывания
Фото: ТАССТАСС

Ранее многие российские знаменитости, среди которых Иван Ургант, Алла Пугачева, Максим Галкин и многие другие, уехали из России в связи с эскалацией конфликта между РФ и Украиной. Многие россияне негативно отнеслись к подобному решению. Андрей Макаревич высказался в защиту уехавших российских звезд.

«Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас, ***. Потому что Россия — они, а не вы», — заявил он.

Позже стало известно, что в Белгороде отменили концерт группы «Машина времени». Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта области. Таким заявлением пресс-служба ведомства ответила на жалобу одной из жительниц региона, которая напомнила о высказываниях Макаревича в сторону россиян.

Лидер «Машины времени» заявил, что на самом деле не пытался никого оскорбить своим высказыванием в защиту покинувших Россию знаменитостях. При этом он никак не прокомментировал решение властей Белгорода отменить концерт его группы.

В настоящий момент Андрей Макаревич живет с супругой и новорожденным сыном в Израиле.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Иван Ургант,Андрей Макаревич,Алла Пугачева,
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