Названо условие возвращения Галкина в Россию

Максим Галкин спешно покинул Россию и уже второй месяц живет в Израиле. Однако, как считает продюсер Сергей Лавров юморист вскоре вернется на родину и на то есть веская причина.

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«Галкин, в первую очередь, артист и вряд ли он сможет жить без публики. Ему важно все время находиться под прицелом зрителя», – сказал он.

В разговоре с порталом BLITZ+ Лавров также прокомментировал концертную деятельность Галкина в Израиле. На июнь у юмориста уже запланировано восемь концертов. По словам продюсера, эта ближневосточная страна вряд ли заменит артисту родину.

«Стать популярным он сможет только в нашей стране, а не в Израиле. Там есть русскоговорящие, но их немного», – добавил он.

По словам Лаврова, Максим Галкин обязательно вернется в Россию, когда «наступит лучшее время».