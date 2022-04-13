Герцоги Сассекские посетят "Игры непокоренных"

Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл готовятся отправиться с визитом в Нидерланды. Об этом сообщает Daily Mail.

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Меган Маркл и принц Гарри приедут в Гаагу, чтобы посетить «Игры непокоренных». Визит подтвердил представитель пары. Это будет первый раз, когда герцоги окажутся в Европе после прекращения выполнения ими обязанностей старших членов королевской семьи и отъезда в США.

Международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих буду проводиться в Гааге с 16 по 22 апреля. Ожидается, что принц Гарри, инициатор создания игр, и король Нидерландов Виллем-Александр, почетный председатель рекомендательного комитета, будут принимать активное участие в мероприятиях.