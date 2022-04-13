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51 минуту назад

Принц Гарри и Меган Маркл поедут в Нидерланды

Газета.Ruиещё 3

Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл готовятся отправиться с визитом в Нидерланды. Об этом сообщает Daily Mail.

Герцоги Сассекские посетят "Игры непокоренных"
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Меган Маркл и принц Гарри приедут в Гаагу, чтобы посетить «Игры непокоренных». Визит подтвердил представитель пары. Это будет первый раз, когда герцоги окажутся в Европе после прекращения выполнения ими обязанностей старших членов королевской семьи и отъезда в США.

Международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих буду проводиться в Гааге с 16 по 22 апреля. Ожидается, что принц Гарри, инициатор создания игр, и король Нидерландов Виллем-Александр, почетный председатель рекомендательного комитета, будут принимать активное участие в мероприятиях.

Однако герцоги Сасскекские не будут удостоены личной аудиенции у монарха и не остановятся в его резиденции из-за утраты статуса членов британской королевской семьи. Принц Гарри и Меган Маркл остановятся в одном из гаагских отелей и будут охраняться местной полицией, получив статус VIP-гостей.

Шоу-бизнес,принц Гарри,
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