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18 минут назад

Домогаров ответил на слухи об отъезде из России

Вероника Полынина

Актер Александр Домогаров прокомментировал слухи об эмиграции.

Домогаров ответил на слухи об отъезде из России
Фото: ТАССТАСС

Информацию о том, что Домогаров навсегда покинул Россию и отправился на Кипр, где у него есть дом, распространил светский репортер Леван Тодуа. По словам Тодуа, причиной отъезда стало отсутствие работы в России после увольнения из Театра имени Моссовета.

В комментарии «Стархиту» Домогаров опроверг слухи об эмиграции. Он заявил, что находится в Подмосковье и не планирует покидать родину в столь неспокойное время.

«Не знаю, кто такой Леван Тодуа и откуда у этого дебила и провокатора такая информация. Я никуда не уезжал и не собираюсь, нахожусь в своем доме в Подмосковье. В нынешнее время, считаю, что покидать страну как-то некорректно. Когда наступят более благоприятные времена, то почему бы и не слетать на море», - сказал актер.

Он также добавил, что не увольнялся из театра, а взял отпуск до конца апреля. Затем артист планирует вернуться к работе, на 3 мая запланирован спектакль «Ричард III» с его участием.

В начале марта Александр Домогаров рассказывал подписчикам в соцсетях, что находится на Кипре и следит за ходом ремонта в своем доме. Он также обещал, что в середине марта прилетит в Россию, чтобы сыграть запланированные в Москве и Санкт-Петербурге спектакли.

Шоу-бизнес,Леван Тодуа,Александр Домогаров,Театра им. Моссовета,
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