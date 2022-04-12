Домогаров ответил на слухи об отъезде из России

Актер Александр Домогаров прокомментировал слухи об эмиграции.
Информацию о том, что Домогаров навсегда покинул Россию и отправился на Кипр, где у него есть дом, распространил светский репортер Леван Тодуа. По словам Тодуа, причиной отъезда стало отсутствие работы в России после увольнения из Театра имени Моссовета.
В комментарии «Стархиту» Домогаров опроверг слухи об эмиграции. Он заявил, что находится в Подмосковье и не планирует покидать родину в столь неспокойное время.
«Не знаю, кто такой Леван Тодуа и откуда у этого дебила и провокатора такая информация. Я никуда не уезжал и не собираюсь, нахожусь в своем доме в Подмосковье. В нынешнее время, считаю, что покидать страну как-то некорректно. Когда наступят более благоприятные времена, то почему бы и не слетать на море», - сказал актер.
Он также добавил, что не увольнялся из театра, а взял отпуск до конца апреля. Затем артист планирует вернуться к работе, на 3 мая запланирован спектакль «Ричард III» с его участием.
В начале марта Александр Домогаров рассказывал подписчикам в соцсетях, что находится на Кипре и следит за ходом ремонта в своем доме. Он также обещал, что в середине марта прилетит в Россию, чтобы сыграть запланированные в Москве и Санкт-Петербурге спектакли.