Домогаров ответил на слухи об отъезде из России

«Не знаю, кто такой Леван Тодуа и откуда у этого дебила и провокатора такая информация. Я никуда не уезжал и не собираюсь, нахожусь в своем доме в Подмосковье. В нынешнее время, считаю, что покидать страну как-то некорректно. Когда наступят более благоприятные времена, то почему бы и не слетать на море», - сказал актер.