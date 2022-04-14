Рената Литвинова раскрыла подробности отъезда из России

Фото: Мослента Мослента

Актриса Рената Литвинова раскрыла подробности своей жизни за границей после отъезда из Москвы. В своем Telegram-канале она рассказала поклонникам, что снимается в кино.

«Ненавижу безделье. Между моими больничными делами и написанием нового — кстати, скоро начну чтения — снимаем небольшой фильм», — поделилась Литвинова. По словам актрисы, в кадре она появится в костюмах грузинского дизайнера, креативного директора французского модного дома Balenciaga Демны Гвасалия.

По данным СМИ, Рената Литвинова отправилась из России во Францию вместе со своей подругой, певицей Земфирой. Издание «Дни.ру» сообщает, что актриса назвала причиной отъезда лечение. В своем Telegram-канале она выкладывала фото из больницы. Кроме того, Литвинова отправила худруку МХТ имени Чехова в Санкт-Петербурге Константину Хабенскому документы из французского медучреждения, подтверждающие ее пребывание на реабилитации. После этого из репертуара театра до конца сезона исключили постановки с участием актрисы.