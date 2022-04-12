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42 минуты назад

Зверев предложил новый способ избавления от сумок Chanel

Елена Прошина

Российский стилист Сергей Зверев предложил новый способ избавиться от продукции французского модного дома Chanel. В интервью с НСН он заявил, что не будет портить сумки люксового бренда, а вместо этого хотел бы провести благотворительный аукцион. Все вырученные с продажи дорогих изделий средства можно было бы направить сиротам и онкобольным детям.

Зверев предложил новый способ избавления от сумок Chanel
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эмоции захлестывают, я бы взял и топором разрезал, но хотелось бы, чтобы была польза», — подчеркнул он.

При этом Зверев отметил, что в ближайшее время точно не будет носить вещи упомянутой марки, несмотря на их высокую стоимость.

Напомним, что в начале апреля россиянка Лиза Литвин рассказала, что столкнулась с дискриминацией по признаку гражданства в Дубае. В одном из торговых центров ей якобы отказались продать сумку от Chanel, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить вещь в Россию и носить ее на территории страны.

После этого многие звезды шоу-бизнеса раскритиковали бренд. К примеру, телеведущая Виктория Боня разрезала сумку Chanel на камеру, а певица Ольга Бузова потребовала от марки вернуть ей все деньги за покупки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне этого напомнила о связи Коко Шанель с нацистами Третьего Рейха. Через некоторое время неизвестные наклеили на магазины Chanel в Париже изображения с Гитлером, а после такая же акция прошла и в Москве.

В самом Chanel позднее опровергли сообщения об ограничении продаж для россиян. Менеджер бутика модного дома в Париже заявила, что сообщения об ограничениях на реализацию по национальному признаку являются фейком, а некоторым блогерам не удалось купить сумки из-за заблокированных санкциями карт.

Шоу-бизнес,Коко Шанель,Мария Захарова,Виктория Боня,Сергей Зверев,Ольга Бузова,МИД России,Chanel,
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