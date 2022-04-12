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3 часа назад

Алена Жигалова: «У Барских есть пожилой богатый спонсор из Лос-Анджелеса»

WomanHit.ru

Алена Жигалова: «У Барских есть пожилой богатый спонсор из Лос-Анджелеса»
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

По словам журналистки, артист часто проводит время среди влиятельных людей вместе с Аланом Бадоевым

Журналистка Алена Жигалова решила высказаться о певце Максе Барских в эфире своего шоу. Жигалова отметила, что Макс близко общается с Аланом Бадоевым. И, по словам знаменитости, их спонсирует богатый мужчина в возрасте. «Мне рассказали, что у Барских есть пожилой богатый спонсор из Лос-Анджелеса. И они там вместе все регулярно тусуются. Да, не удивляйтесь. Вместе с Бадоевым», — заявила журналистка. «Как все знают, Макс Барских пошел приносить пользу родине. Я не знаю, через какие блок-посты он продвинулся. Перед уходом он обронил, что в своих руках, кроме микрофона, ничего не держал. Но у меня есть уверенность, что Макс Барских держал не только микрофон», — добавила Жигалова.

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