В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
1 час назад

Стали известны подробности предстоящей свадьбы Лопес и Аффлека

Lenta.ru

Стало известно, как пройдет свадьба 49-летнего актера Бена Аффлека и 52-летней певицы Дженнифер Лопес. Об этом сообщает HollywoodLife.

Раскрыты подробности предстоящей свадьбы Джей Ло
Фото: ReutersReuters

По информации источника, свадьба пары, которую называют Беннифер, состоится в конце лета или в начале осени в Лос-Анджелесе. Лопес и Аффлек планируют устроить грандиозное торжество, на которое хотят позвать большое количество гостей. На свадебной вечеринке также будут дети звезд, близнецы Эмма и Максимилиан, а также три ребенка Аффлека — Вайолет, Серафина и Сэмюэл.

На мероприятие возлюбленные позовут и бывшую жену Аффлека, актрису Дженнифер Гарнер. По словам источника, в последнее время экс-супруга артиста сблизилась с Джей Ло, однако пока неизвестно, примет ли Гарнер приглашение. Инсайдер подчеркнул, что хорошие взаимоотношения певицы и актрисы важны для детей Бена.

Ранее Дженнифер Лопес объявила о помолвке со своим возлюбленным, Беном Аффлеком. Пара рассталась почти 20 лет назад, однако в прошлом году чувства певицы и актера вспыхнули вновь. Стоимость подаренного актером кольца с зеленым бриллиантом составила сотни миллионов рублей.

Шоу-бизнес,Дженнифер Гарнер,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители