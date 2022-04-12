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1 час назад

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал заявление музыканта Андрея Макаревича

Моя Москва.онлайн

По данным «Центральной службы новостей», 53-летний российский музыкант и продюсер Максим Фадеев прокомментировал массовый отъезд своих коллег из России. В частности, музыкант высказался по поводу заявления Андрея Макаревича, лидера рок-группы «Машина времени» и народного артиста РФ.

Макс Фадеев прокомментировал массовый отъезд звезд
Фото: ТАССТАСС

Не знаю, может быть, это нормально для сегодняшнего мира, но меня учили иначе. Каждый человек должен всегда оставаться рядом со своей матерью. Мы же матерей не выбираем, так же как и Родину не выбирали. Мы родились здесь по велению бога, и здесь нам умирать». — Максим Фадеев, российский музыкант и композитор.

По словам мужчины, его «постулаты на тему отношения к Родине и матери могут показаться ветхими», однако они придают исполнителю внутренней силы. Фадеев признался: отец всегда твердил музыканту, что «Родина и мама — одно и то же», и в тяжёлой ситуации, когда та «болеет», «нельзя бросить её и искать другую».

Шоу-бизнес,Андрей Макаревич,Максим Фадеев,
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