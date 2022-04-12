Макс Фадеев прокомментировал массовый отъезд звезд

Не знаю, может быть, это нормально для сегодняшнего мира, но меня учили иначе. Каждый человек должен всегда оставаться рядом со своей матерью. Мы же матерей не выбираем, так же как и Родину не выбирали. Мы родились здесь по велению бога, и здесь нам умирать». — Максим Фадеев, российский музыкант и композитор.