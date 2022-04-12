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1 час назад

Зверев предложил новый способ избавления от сумок Chanel

Lenta.ruиещё 1

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев предложил новый способ избавления от продукции французского модного дома Chanel после новостей о скандале с российскими покупателями. Интервью с артистом приводит НСН.

Зверев предложил свой способ избавления от сумок Chanel
Фото: ТАССТАСС

Собеседник портала заявил, что не будет портить сумки люксового бренда, как это делали многие знаменитости. Вместо этого он хотел бы провести благотворительный аукцион, а все вырученные с продажи дорогих изделий средства направить сиротам и онкобольным детям.

«Эмоции захлестывают, я бы взял и топором разрезал, но хотелось бы, чтобы была польза», — уточнил он.

Помимо этого, Зверев отметил, что в ближайшее время точно не будет носить вещи упомянутой марки, несмотря на их ценность.

1 апреля появилась информация о том, что Chanel запретил своим сотрудникам продавать одежду и аксессуары жителям России. В связи с этим многие звезды шоу-бизнеса высказали свое негодование. Например, телеведущая Виктория Боня разрезала сумку бренда на камеру, а певица Ольга Бузова потребовала от марки вернуть ей все деньги за покупки.

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