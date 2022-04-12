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2 часа назад

Слава плюнула на диету

Мир новостей

Недавно Славе надо было быстро похудеть к какому-то важному мероприятию. За советом она обратилась к Валерии, которая на здоровом образе жизни собаку, что называется, съела.

Слава поделилась секретом диеты Валерии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

- Я за неделю по ее методике сбросила десять килограммов, - рассказывает Слава. - Секрета большого нет: надо всего лишь исключить из рациона соль и сахар, включая все продукты, где они содержатся. Вытекаешь моментально! И потом уже уходят и жировые отложения. Я неделю ела брокколи, огурцы, отварную грудку без соли.

Потом, впрочем, буквально за несколько дней к певице вернулись не только сброшенные килограммы, но и появились новые.

- Потому что диету надо держать постоянно, а я так не могу - я зависима от колбасы докторской, шпротов, селедки и жареной картошки, - признается артистка. - Я вообще очень много ем. Когда лежала недавно в больнице, мне носили по три порции на каждый прием пищи и все удивлялись моему аппетиту. Мол, как в нее столько входит? А я могу есть без конца!

Возможно, всей семье артистки стоило бы сесть на диету и мотивировать друг друга. Недавно, например, ее дочь Саша сбросила 10 килограммов. Но Слава понимает, что это утопия.

- У меня вчера дочь на ночь ела лапшу быстрого приготовления «Доширак», - шокировала звезда. - Я сидела, глотала слюни. А ночью, когда все легли, включила какой-то сериал и съела просто весь дом!

Рассказала 41-летняя артистка и про уход за собой. Оказалось, что изредка она делает себе уколы ботокса, но не более того.

- Я не хожу по салонам красоты, потому что терпеть не могу, когда меня трогают, красят волосы, - делится Слава. - Я все делаю сама - маникюр, педикюр, окраску. Но я не знаю, что такое маски, скрабы, спа. У меня есть один крем, которым я мажу и руки, и ноги, и лицо, и, извините, попу. И мне хватает.

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