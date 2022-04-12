Слава поделилась секретом диеты Валерии

- Потому что диету надо держать постоянно, а я так не могу - я зависима от колбасы докторской, шпротов, селедки и жареной картошки, - признается артистка. - Я вообще очень много ем. Когда лежала недавно в больнице, мне носили по три порции на каждый прием пищи и все удивлялись моему аппетиту. Мол, как в нее столько входит? А я могу есть без конца!