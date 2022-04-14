Калягин назвал увольнение Райкина анекдотом

Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин прокомментировал увольнение Константина Райкина с должности худрука Театральной школы Константина Райкина словом «анекдот». Его комментарий появился на сайте СТД.

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Калягин назвал ситуацию «парадоксальным, фантастическим и абсолютно нереальным анекдотом». «Но, увы, некто [Анатолий] Полянкин, будучи ректором Высшей школы сценических искусств, известной как Школа Райкина, назначенный самим Константином Аркадьевичем, действительно подписал приказ об увольнении художественного руководителя. Константин Райкин — это имя, известное всем. А Анатолия Полянкина до этой истории мало кто знал», — написал худрук Et Cetera.

Калягин отметил, что студенты и преподаватели уже выступили против увольнения. Председатель СТД подчеркнул, что люди шли учиться именно к Райкину, так как он является известным артистом, режиссером и педагогом, который и создал Театральную школу.

Об увольнении Константина Райкина стало известно 12 апреля. Данное решение принял ректор Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолий Полянкин.