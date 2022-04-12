Чем плохи методы воспитания ребенка Арзамасовой?

«Надо приучать детей к литературе. И чем раньше, тем лучше. Музыка – это тоже полезно, но она не дает такой набор ассоциаций, как чтение. Желательно книги, конечно, читать. Одной музыки недостаточно, поскольку слово дает больший набор для развития, чем музыка», – поделился