Чем плохи методы воспитания ребенка Арзамасовой?

Актриса Елизавета Арзамасова совсем не подозревает, чем могут обернуться ее личные методы воспитания для ребенка. Подробности об этом рассказал психолог Андрей Зберовский.
«Надо приучать детей к литературе. И чем раньше, тем лучше. Музыка – это тоже полезно, но она не дает такой набор ассоциаций, как чтение. Желательно книги, конечно, читать. Одной музыки недостаточно, поскольку слово дает больший набор для развития, чем музыка», – поделился
Зберовский отмечает, что актриса отказывается читать семимесячному малышу сказки на ночь, отдавая предпочтение классической музыке.
По его мнению, такие методы могут навредить интеллектуальному развитию ребенка.