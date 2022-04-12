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2 часа назад

Раскрыты необычные детали свадебного платья жены сына Бекхэма

Lenta.ru

Журналисты Vogue раскрыли необычные детали свадебных образов сына Дэвида Бекхэма Бруклина и его жены Николы Пельтц, церемония бракосочетания которых состоялось 9 апреля в США. Подробности опубликованы на сайте издания.

Названы необычные детали свадебного платья жены Бруклина Бекхэма
Фото: открытые источникиоткрытые источники

Согласно материалу, невеста выбрала для торжества платье люксового бренда Valentino из коллекции Haute Couture, дизайн которого изменили по ее запросу. Известно, что мать девушки Клаудия Пельтц добавила к наряду аппликацию от дурного глаза (Evil eye) в качестве талисмана, а также секретное послание, которое команда Valentino вышила на платье синей нитью.

Отмечается, что родственница следовала давней традиции, согласно которой невесты украшают свой белый подвенечный наряд любой деталью голубого цвета, символизирующей любовь, чистоту и верность. Сама виновница торжества, в свою очередь, написала личное послание жениху на бирке внутри его костюма.

«Бруклин любит бирки — это наша традиция», — уточнила она.

В апреле сообщалось, что празднование свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц обойдется семье в три миллиона фунтов стерлингов (315,7 миллиона рублей). Известно, что пара устроила две церемонии бракосочетания: еврейскую и католическую.

Шоу-бизнес,Никола Пельтц,Дэвид Бекхэм,
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