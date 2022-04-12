Лазарева: «Не хочется нам пачкать руки»

Музыкант Андрей Макаревич недавно высказался в адрес россиян, которые осуждают тех, кто покинул страну. С мнением артиста согласна и ведущая Татьяна Лазарева, которая уже несколько недель находится в Испании.
Тогда Макаревич резко обратился к россиянам.
«Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры. Это Россия уехала от вас, потому что Россия — они, а не вы» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявил певец.
Татьяна же прокомментировала происходящее не так критично.
«Зачастую в полемике мы так говорим. Я уверена, что это очень эмоциональное заявление для Андрея Вадимовича. И конечно же, Галкин, Земфира, Пугачева, Чулпан — это выдающиеся люди своей страны, но это не вся Россия. Думаю, и они это прекрасно понимают», — отметила звезда.
Лазарева добавила, что ей небезразлична судьба России, даже несмотря на то что она решила уехать из нее.
«Они очень болеют за свою страну, и Андрей Вадимович тоже болеет и переживает, как и я. Просто мы такие, не хочется нам пачкать руки, опускаться до этого всего. У нас есть возможность уехать — и мы уезжаем. Так проще. Но кому-то, я уверена, это будут те же самые Макаревич, Земфира, Чулпан и Алла с Максимом — придется все-таки с этим разбираться», — подчеркнула телеведущая в интервью одного политического проекта.
Знаменитость считает, что ее позицию истолковали неверно.
«Люди считают, что мы думаем так: „Вы вот все — не Россия, а мы — Россия, мы уехали. Сейчас вас тут научим, как жить, потому что нам с вами не по пути“. И начинают лить негатив. Думаю, в комментариях у Макаревича то же самое», — заключила Татьяна.