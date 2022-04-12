Лазарева: «Не хочется нам пачкать руки»

«Они очень болеют за свою страну, и Андрей Вадимович тоже болеет и переживает, как и я. Просто мы такие, не хочется нам пачкать руки, опускаться до этого всего. У нас есть возможность уехать — и мы уезжаем. Так проще. Но кому-то, я уверена, это будут те же самые Макаревич, Земфира, Чулпан и Алла с Максимом — придется все-таки с этим разбираться», — подчеркнула телеведущая в интервью одного политического проекта.