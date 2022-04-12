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2 часа назад

Без глаз как будто! Екатерина Волкова похвасталась снимком без макияжа

Eva.ru

Знаменитая актриса Екатерина Волкова похвасталась в социальных сетях снимком без макияжа, который прокомментировала в довольно самокритичной манере, чем сильно удивила фанатов.

Екатерина Волкова поделилась снимком без макияжа
Фото: соцсетисоцсети

Звезда телесериала «Воронины» Екатерина Волкова старается не терять связь с поклонниками и активно ведет социальные сети. В своих публикациях актриса часто поднимает довольно необычные темы для дискуссий, но не забывает и про чисто девичий контент.

Так, Екатерина систематически хвастается новыми образами, макияжем или же просто удобными ансамблями для долгих путешествий и полным отсутствием косметики на лице.

Свежий снимок актрисы был сделан перед ее вылетом в Екатеринбург. Волкова с чемоданом остановилась у зеркала и запечатлела себя в наряде оверсайз.

Безразмерное худи, спортивные брюки и легкая обувь на мягкой подошве — все это просто кричало об удобстве и комфорте. Не ускользнула от фанатов Екатерины и еще одна деталь — актриса не стала заморачиваться с укладкой волос и макияжем.

соцсети

«Когда не крашусь, мне кажется, я не похожа на себя. Без глаз как будто», — довольно самокритично подписала снимок актриса.

А вот поклонники, напротив, очень позитивно отнеслись к естественному и совершенно повседневному образу знаменитости. Многие даже отметили, что без макияжа Екатерина выглядит еще молоде, чем обычно.

Шоу-бизнес,Екатерина Волкова,
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