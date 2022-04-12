Модельер Васильев вернулся в Москву из Парижа

Модельер Александр Васильев вернулся из Парижа в Москву. Как сообщает StarHit, после прибытия в Россию ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале прошелся по московским магазинам и устроил шоппинг.

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Напомним, что в марте передача ушла из эфирной сетки Первого канала. Васильев объяснил это закрытием модных магазинов в России, которые привозили нужный для съемок товар из Западных стран. После снятия передачи историк моды уехал в Париж, однако спустя месяц принял решение вернуться на Родину.

После прилета Васильев прошелся по универмагу ХЦ «Лейпциг» и присмотрелся там к нарядам, которые могут пойти в ход в будущих выпусках «Модного приговора».

«Есть ли будущее у российских дизайнеров? Конечно есть! По последним статистическим данным в России работает около тысячи наших брендов. Они создают свои коллекции одежды и аксессуаров, но у большинства из них нет яркого имени, чтобы их запомнили миллионы. У них будет будущее, если в России возникнет текстильная промышленность», — заявил модельер.