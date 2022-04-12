Бузова на видео учится играть на фортепьяно

«Я начала ходить на уроки фортепиано. Мало кто знает, но в детстве в начальных классах, я умела играть! Родители даже на день рождения подарили мне настоящий рояль. Но бросила, а сейчас жалею…Всегда была мечта играть по вечерам своей семье или друзьям на пианино…в своей квартире у камина…» – рассказала популярная исполнительница в подписи к короткому ролику.