«Я знал с самого начала»: Лисовец рассказал о внебрачных детях

49-летний стилист Влад Лисовец рассказал о своих внебрачных дочерях. Как сообщает Starhit, по его признанию, бывшая избранница сперва заявила, что родила детей от него, а после сказала, что он им не отец. При этом сам модельер уверен, что женщина соврала ему.
«Я знал о детях с самого начала. Просто была такая история: сначала сказали, что они от меня, потом, нет извини, не от меня. Скорее всего, от меня, да... Моя бывшая женщина мне об этом рассказала и не поняла, зачем, но мы с ней до сих пор дружим. Ей, наверно, было выгодно сказать, мол, дети не мои, чтобы не привязывать меня к себе», — поделился Лисовец.
Сами дочери уже выросли — им по 26 лет. Их мать никогда не просила финансовой помощи, при этом стилист всегда интересуется, как у детей дела. Звезде часто предлагали удостовериться — действительно ли у него есть дочки, но Влад каждый раз отказывался. Знаток моды не собирается поднимать эту тему на различных ток-шоу, а также заявлял, что не даст откровенное интервью ни за какие деньги.