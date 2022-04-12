Бритни Спирс заявила о беременности

«Я так похудела для своей поездки в Майами, но затем снова набрала вес. Я подумала, наверное, что-то не так с моим желудком. А мой муж сказал: ты просто беременна едой, глупышка. Я сделала тест на беременность, и оказалось, что у меня будет ребенок», — заявила звезда.