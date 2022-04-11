Бикович вступился за избивающего жен Башарова

Российский и сербский актер и режиссер Милош Бикович в интервью YouTube-шоу «А поговорить?» вступился за избивающего жен телеведущего Марата Башарова. Он заявил, что не считает правильным то, что сегодня все берут на себя право «безответственно судить людей».
В начале интервью ведущая Ирина Шихман спросила у Биковича связывает ли он появление актера Джонни Деппа в его анимационном фильме Puffins Impossible и других сербский проектах с его полной «отменой» в США.
«Меня пугает то, что в демократическом мире кого-то закэнсилили», — ответил режиссер.
Тогда Шихман поинтересовалась у него, считает ли он, что не надо относиться по-другому к мужчине, который вероятно бил жену — экс-супруга Деппа актриса Эмбер Херд обвинила его в домашнем насилии, что привело к нескольким годам судебных разбирательств и закрыло для актера дорогу в голливудское кино из-за общественной критики.
«Если ты сделал что-то не так, ты за это заплатил в суде. Это твоя вина, твое наказание. А чтобы тебя забанили везде… Не знаю, как такое назвать. Не одобряю такой вид цензуры. Существует суд, но, чтобы тебя еще и общество наказывало… Где грань? Он может сделать плохое, как и каждый человек. Но не забывайте, что он гениальный артист», — отметил Бикович.
После этого ведущая «А поговорить?» решила узнать у режиссера стал бы он в таком случае приглашать к себе Башарова, который ранее публично признался в жестоких избиениях своих избранниц.
«Для меня важно, как он играет, что делает в кадре. Не возьму, если он потенциально может кого-то убить и так далее. Но мне не нравится в сегодняшней повестке во всем мире то, что каждый человек теперь берет на себя право судить, причем безответственно. Например, писать комментарии. И мы на это ориентируемся, как будто это верифицированное мнение, даже не зная, кто все эти люди, которые пишут. Вот что пугает», — сказал на это Бикович.
В интервью YouTube-шоу актер также раскрыл подробности получения российского гражданства. По словам Биковича, ему позвонили из администрации президента с этим предложением и он согласился.