Бикович вступился за избивающего жен Башарова

«Для меня важно, как он играет, что делает в кадре. Не возьму, если он потенциально может кого-то убить и так далее. Но мне не нравится в сегодняшней повестке во всем мире то, что каждый человек теперь берет на себя право судить, причем безответственно. Например, писать комментарии. И мы на это ориентируемся, как будто это верифицированное мнение, даже не зная, кто все эти люди, которые пишут. Вот что пугает», — сказал на это Бикович.