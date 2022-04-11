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48 минут назад

Бикович вступился за избивающего жен Башарова

Елена Прошина

Российский и сербский актер и режиссер Милош Бикович в интервью YouTube-шоу «А поговорить?» вступился за избивающего жен телеведущего Марата Башарова. Он заявил, что не считает правильным то, что сегодня все берут на себя право «безответственно судить людей».

Бикович вступился за избивающего жен Башарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В начале интервью ведущая Ирина Шихман спросила у Биковича связывает ли он появление актера Джонни Деппа в его анимационном фильме Puffins Impossible и других сербский проектах с его полной «отменой» в США.

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«Меня пугает то, что в демократическом мире кого-то закэнсилили», — ответил режиссер.

Тогда Шихман поинтересовалась у него, считает ли он, что не надо относиться по-другому к мужчине, который вероятно бил жену — экс-супруга Деппа актриса Эмбер Херд обвинила его в домашнем насилии, что привело к нескольким годам судебных разбирательств и закрыло для актера дорогу в голливудское кино из-за общественной критики.

«Если ты сделал что-то не так, ты за это заплатил в суде. Это твоя вина, твое наказание. А чтобы тебя забанили везде… Не знаю, как такое назвать. Не одобряю такой вид цензуры. Существует суд, но, чтобы тебя еще и общество наказывало… Где грань? Он может сделать плохое, как и каждый человек. Но не забывайте, что он гениальный артист», — отметил Бикович.

После этого ведущая «А поговорить?» решила узнать у режиссера стал бы он в таком случае приглашать к себе Башарова, который ранее публично признался в жестоких избиениях своих избранниц.

«Для меня важно, как он играет, что делает в кадре. Не возьму, если он потенциально может кого-то убить и так далее. Но мне не нравится в сегодняшней повестке во всем мире то, что каждый человек теперь берет на себя право судить, причем безответственно. Например, писать комментарии. И мы на это ориентируемся, как будто это верифицированное мнение, даже не зная, кто все эти люди, которые пишут. Вот что пугает», — сказал на это Бикович.

В интервью YouTube-шоу актер также раскрыл подробности получения российского гражданства. По словам Биковича, ему позвонили из администрации президента с этим предложением и он согласился.

Шоу-бизнес,Марат Башаров,Милош Бикович,
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