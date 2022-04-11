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2 часа назад

Бритни Спирс сообщила, что беременна третьим ребенком

Газета.Ru

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в социальных сетях пост, в котором сообщила, что беременна третьим ребенком, сообщает USA Today.

Бритни Спирс сообщила о своей беременности
Фото: Rich Fury/APRich Fury/AP

"Итак, я сделала тест на беременность... иии... у меня будет ребенок", - написала она.

40-летняя артистка рассказала, что была удивлена изменениями в весе после того, как она специально похудела для поездки на остров Мауи.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс впервые за шесть лет пишет новые песни. Известно, что представители Спирс вышли на связь с сонграйтером Клодом Келли, который раньше сотрудничал с Кристиной Агилерой, Майли Сайрус, Келли Кларксон.

В 2008 году он продюсировал хиты Womanizer, Circus и If You Seek Amy. В последний раз новую музыку Спирс выпускала шесть лет назад. В 2021 году певица избавилась от опеки отца, под которой находилась последние 13 лет.

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