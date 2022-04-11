Бритни Спирс сообщила о своей беременности

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в социальных сетях пост, в котором сообщила, что беременна третьим ребенком, сообщает USA Today.

Фото: Rich Fury/AP Rich Fury/AP

"Итак, я сделала тест на беременность... иии... у меня будет ребенок", - написала она.

40-летняя артистка рассказала, что была удивлена изменениями в весе после того, как она специально похудела для поездки на остров Мауи.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс впервые за шесть лет пишет новые песни. Известно, что представители Спирс вышли на связь с сонграйтером Клодом Келли, который раньше сотрудничал с Кристиной Агилерой, Майли Сайрус, Келли Кларксон.