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2 часа назад

Бритни Спирс заявила о беременности

Popcake.tv

Бритни Спирс (Britney Spears) после освобождения из-под крыла своего отца зажила веселее. Так, она выходит замуж за своего возлюбленного. А еще она заявила, что ждет ребенка. Правда, ее пост оказался довольно запутанным. Она порассуждала о том, что за последнее время набрала в весе. После она рассказала, что ждет ребенка. А еще спустя пару строк заявила о том, что женщинам очень тяжело приходить в форму.

Бритни Спирс заявила о беременности
Фото: соцсетисоцсети

Поклонники так и не поняли, беременна звезда или нет. Ведь об этом она упомянула будто «между делом». Напомним, совсем скоро у Бритни и ее избранника состоится свадьба.

Стоит отметить, что Спирс долгое время не могла ничего делать без разрешения отца-опекуна. Он заставлял ее работать, когда она плохо себя чувствовала. Кроме того, звезде нельзя было распоряжаться своими собственными средствами. Ее во всем контролировать отец, но наконец-то суд избавил ее от него. Сейчас Бритни чувствует себя свободнее, чем это было раньше. Отец не общается со своей известной дочкой.

Шоу-бизнес,Бритни Спирс,
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