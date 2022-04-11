Бритни Спирс заявила о беременности

Бритни Спирс (Britney Spears) после освобождения из-под крыла своего отца зажила веселее. Так, она выходит замуж за своего возлюбленного. А еще она заявила, что ждет ребенка. Правда, ее пост оказался довольно запутанным. Она порассуждала о том, что за последнее время набрала в весе. После она рассказала, что ждет ребенка. А еще спустя пару строк заявила о том, что женщинам очень тяжело приходить в форму.
Поклонники так и не поняли, беременна звезда или нет. Ведь об этом она упомянула будто «между делом». Напомним, совсем скоро у Бритни и ее избранника состоится свадьба.
Стоит отметить, что Спирс долгое время не могла ничего делать без разрешения отца-опекуна. Он заставлял ее работать, когда она плохо себя чувствовала. Кроме того, звезде нельзя было распоряжаться своими собственными средствами. Ее во всем контролировать отец, но наконец-то суд избавил ее от него. Сейчас Бритни чувствует себя свободнее, чем это было раньше. Отец не общается со своей известной дочкой.