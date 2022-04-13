В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
1 час назад

Принц Уильям и Кейт Миддлтон запретили детям сидеть в соцсетях

Секрет Фирмыиещё 2

Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон запретили своим детям пользоваться социальными сетями. Об этом рассказало издание Daily Express. Герцог и герцогиня Кембриджские хотят, чтобы их наследники росли обходительными и не зазнавались. Об этом рассказал близкий к королевской семье источник. Всего у пары трое детей. Принцу Джорджу восемь лет, принцессе Шарлотте — шесть, принцу Луи — три года.

Королевская чета запретила детям пользоваться соцсетями
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон запретили детям сидеть в соцсетях

Принц Джордж и принцесса Шарлотта учатся в обычной школе. Как отметил источник, Уильям и Кейт объяснили детям их привилегированное положение, но при этом они учат их вести себя проще со сверстниками.

Сейчас герцог и герцогиня Кембриджские на 100% против того, чтобы у их детей были аккаунты в социальных сетях, даже секретные, подчеркнул собеседник издания.

Ранее брат принца Уильяма принц Гарри и его жена Меган Маркл обвинили музыкальный сервис Spotify в дезинформации о коронавирусе. Это произошло после того, как площадка наняла продюсеров, чтобы стимулировать супругов активнее работать над их подкастом.

Герцог и герцогиня Сассекские договорились с сервисом о создании собственного шоу ещё в декабре 2020 года. Но с тех пор вышла только одна серия.

Шоу-бизнес,принц Гарри,Кейт Миддлтон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители