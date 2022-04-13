Королевская чета запретила детям пользоваться соцсетями

Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон запретили своим детям пользоваться социальными сетями. Об этом рассказало издание Daily Express. Герцог и герцогиня Кембриджские хотят, чтобы их наследники росли обходительными и не зазнавались. Об этом рассказал близкий к королевской семье источник. Всего у пары трое детей. Принцу Джорджу восемь лет, принцессе Шарлотте — шесть, принцу Луи — три года.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон запретили детям сидеть в соцсетях

Принц Джордж и принцесса Шарлотта учатся в обычной школе. Как отметил источник, Уильям и Кейт объяснили детям их привилегированное положение, но при этом они учат их вести себя проще со сверстниками.

Сейчас герцог и герцогиня Кембриджские на 100% против того, чтобы у их детей были аккаунты в социальных сетях, даже секретные, подчеркнул собеседник издания.

Ранее брат принца Уильяма принц Гарри и его жена Меган Маркл обвинили музыкальный сервис Spotify в дезинформации о коронавирусе. Это произошло после того, как площадка наняла продюсеров, чтобы стимулировать супругов активнее работать над их подкастом.