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7 минут назад

Малышева и Стриженова вернулись в телеэфир

Елена Прошина

Телеведущие Елена Малышева и Екатерина Стриженова после перерыва вернулись в эфир Первого канала. Об этом свидетельствует сетка вещания телеканала и подтверждают сами ведущие.

Малышева и Стриженова вернулись в телеэфир
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что Малышева ведет телешоу «Жить здорово!», которое убрали из эфира из-за переверстки сетки канала на фоне событий на Украине. Стриженова является ведущей ток-шоу «Время покажет» и программы «Доброе утро» на Первом канале. Обе передачи продолжали выходить на канале без изменений.

При этом на фоне поездки Стриженовой с 4 по 6 апреля в Армению на мероприятие, посвященное Крымской весне, в интернете появились слухи о ее «побеге из России», которые по словам ведущей, поставили под угрозу ее работу в МХАТ имени Максима Горького и подорвали доверие к ней, как ответственному сотруднику, ведущей Первого канала, где она стоит в сетке 11 и 12 апреля».

Стоит отметить, что «врагом народа» становилась и Малышева. Пользователи интернета обвиняли ее в побеге в США. Однако теледоктор опровергла данные слухи в своем Telegram-канале.

Сегодня, 11 апреля, обеих телеведущих можно снова увидеть на Первом канале. Новый выпуск «Жить здорово!» посвятили теме «Что сделать, чтобы в жизни все было здорово?».

Шоу-бизнес,Екатерина Стриженова,Елена Малышева,Первый канал,
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