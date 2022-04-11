Малышева и Стриженова вернулись в телеэфир

Телеведущие Елена Малышева и Екатерина Стриженова после перерыва вернулись в эфир Первого канала. Об этом свидетельствует сетка вещания телеканала и подтверждают сами ведущие.

Напомним, что Малышева ведет телешоу «Жить здорово!», которое убрали из эфира из-за переверстки сетки канала на фоне событий на Украине. Стриженова является ведущей ток-шоу «Время покажет» и программы «Доброе утро» на Первом канале. Обе передачи продолжали выходить на канале без изменений.

При этом на фоне поездки Стриженовой с 4 по 6 апреля в Армению на мероприятие, посвященное Крымской весне, в интернете появились слухи о ее «побеге из России», которые по словам ведущей, поставили под угрозу ее работу в МХАТ имени Максима Горького и подорвали доверие к ней, как ответственному сотруднику, ведущей Первого канала, где она стоит в сетке 11 и 12 апреля».

Стоит отметить, что «врагом народа» становилась и Малышева. Пользователи интернета обвиняли ее в побеге в США. Однако теледоктор опровергла данные слухи в своем Telegram-канале.