Платье Мадонны 38-летней давности выставлено на аукцион за 15 млн рублей

Знаменитое платье Мадонны, в котором она снималась в клипе Material Girl в 1984 году, готовится уйти с молотка более чем за 15 млн рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Globallookpress Globallookpress

Розовое платье-миди с открытыми плечами и бантом на пояснице продается в частном аукционном доме Julien's в Беверли-Хиллз. В комплекте с ним идут перчатки, белая меховая накидка и браслеты со стразами.

Минимальная ставка на этот лот составляет 150 тыс. фунтов стерлингов (15 889 500 руб.), однако эксперты уверены, что комплект с платьем 38-летней давности уйдет с молотка за гораздо большую сумму. Другие вещи из клипа Material Girl были проданы в десятки раз дороже стартовой цены.