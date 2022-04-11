МакSим даст первый после болезни концерт в июне в Москве

Певица МакSим 17 июня даст концерт в Зеленом театре на ВДНХ в Москве, сообщили в ее команде в понедельник. Это будет первое выступление артистки после перенесенного прошлым летом заболевания.
"Хотим поделиться с вами радостной новостью - спустя почти год МакSим наконец-то увидится с нами на первом сольном концерте, - говорится в публикации в официальном сообществе певицы во "ВКонтакте". - Он состоится 17 июня на сцене Зеленого театра на ВДНХ".
Программа получила название "Спасибо".
Летом 2021 года 38-летняя певица около двух месяцев провела в больнице, полтора из них - в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких. За этим последовал долгий реабилитационный период.