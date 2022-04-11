МакSим даст первый после болезни концерт в июне в Москве

"Хотим поделиться с вами радостной новостью - спустя почти год МакSим наконец-то увидится с нами на первом сольном концерте, - говорится в публикации в официальном сообществе певицы во "ВКонтакте". - Он состоится 17 июня на сцене Зеленого театра на ВДНХ".