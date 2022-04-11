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1 час назад

Моргенштерн согласился на дуэль в Dota 2 с рэпером shadowraze

CyberSport.ru

Российский рэпер Алишер Моргенштерн ответил на предложение исполнителя shadowraze сыграть матч 1v1 в Dota 2. Обсуждение возможной встречи состоялось во время прямого эфира в Telegram. Запись разговора опубликована на YouTube.

Моргенштерн согласился на дуэль в Dota 2 с рэпером shadowraze
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Моргенштерн согласился провести дуэль, однако отметил, что готов играть на герое, который будет выбран случайным образом, а не на Shadow Fiend, как предложил его оппонент.

Одним из обязательных условий оба артиста отметили трансляцию на канале Моргенштерна на Twitch. Из-за этого исполнители не назвали дату проведения дуэли — рэпер не может зарегистрировать аккаунт, потому что на площадке его никнейм уже занят.

Shadowraze бросил вызов Моргенштерну 2 апреля. Рэпер предложил сыграть матч 1v1 в лобби на Shadow Fiend. В случае поражения shadowraze пообещал заплатить сопернику пять миллионов рублей, а в случае победы потребовал от Моргенштерна записать совместный трек.

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,
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