Моргенштерн согласился на дуэль в Dota 2 с рэпером shadowraze

Российский рэпер Алишер Моргенштерн ответил на предложение исполнителя shadowraze сыграть матч 1v1 в Dota 2. Обсуждение возможной встречи состоялось во время прямого эфира в Telegram. Запись разговора опубликована на YouTube.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Моргенштерн согласился провести дуэль, однако отметил, что готов играть на герое, который будет выбран случайным образом, а не на Shadow Fiend, как предложил его оппонент.

Одним из обязательных условий оба артиста отметили трансляцию на канале Моргенштерна на Twitch. Из-за этого исполнители не назвали дату проведения дуэли — рэпер не может зарегистрировать аккаунт, потому что на площадке его никнейм уже занят.