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3 часа назад

Оксана Акиньшина обвинила феминизм в попытке столкнуть мужчин и женщин

Lenta.ru

Российская актриса Оксана Акиньшина обвинила феминизм в попытке столкнуть лбами мужчин и женщин. Интервью с ней и ее коллегой по сериалу «The Телки» Милошем Биковичем опубликовало издание Esquire.

Оксана Акиньшина обвинила феминизм в попытке столкнуть мужчин и женщин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Акиньшина согласилась с артистом, который заявил, что движение за женские права приводит к конфликтам среди людей. Она назвала происходящее войной, в которой стираются забота, уважение и дружба.

«Мне кажется, женщин можно поддержать совсем другим, менее агрессивным путем. В конце концов, вряд ли наступит момент, когда мы с мужчинами будем писать в одном туалете», — считает актриса.

По ее словам, феминизм в России отличается от феминизма в США и в Европе, потому что строится на жертвенности и обиде. Она связала это с тем, что после войны бабушки современных россиянок выходили замуж из чувства долга, а это, в свою очередь, отражалось на воспитании следующих поколений.

«Холодные женщины воспитаны холодными матерями, не позволяющими себе выражать любовь. Это неразвитость психики, что ли, неумение наслаждаться жизнью. Вот и получается, что российские женщины биологически не умеют быть счастливыми», — сказала Акиньшина.

Актриса не впервые высказывается о борьбе женщин за равные права. В прошлом году она назвала феминизм проблемой некрасивых женщин и добавила, что не видит смысла в попытках уравнять зарплаты, так как хорошего специалиста оценят вне зависимости от гендерной принадлежности.

Шоу-бизнес,Милош Бикович,Оксана Акиньшина,
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