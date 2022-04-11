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47 минут назад

Кейт Миддлтон и принц Уильям отклонили приглашение Бекхэмов на свадьбу сына

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Накануне свадьбы старшего сына Дэвида и Виктории Бехкэм интернет обсуждал список приглашённых. Бруклин Бэкхем и Никола Пельтц, молодые, красивые и влюблённые, собирали гостей в Палм-Бич, в поместье отца невесты.

Кейт Миддлтон и принц Уильям отклонили приглашение Бекхэмов на свадьбу сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Многие были уверены, что принц Гарри и Меган Маркл на торжество приедут, так как чета Бекхэмов была на их собственной свадьбе в Лондоне в 2018 году. Теперь же прилететь из Калифорнии на свадьбу во Флориду тем более было несложно. Но оказалось, что принц Уильям и Кейт Миддлтон были единственными королевскими гостями, которых Дэвид и Виктория Бекхэм желали видеть на свадьбе сына.

А вот Гарри и Меган в списке приглашённых даже не оказалось. При этом герцоги Кембриджские получили лично подписанное письмо от футболиста и его супруги-дизайнера, где те сердечно просили их прибыть на свадьбу. Но принц Уильям и Кейт Миддлтон от приглашения вежливо отказались. При это супруги отправили поздравления молодым и пожелали им счастья в браке.

Возможно, в этой ситуации перестарались все. Дэвид и Виктория Бехкэм уверены, что они больше дружат с Кембриджскими, и они явно хотели избежать потенциально конфликтной ситуации и не стали приглашать Сассекских. А Уильям и Кейт, в свою очередь, считали невежливым узнавать, приедут ли Гарри и Меган, и предпочли и вовсе отказаться от визита на торжество.

Поклонники Сассекских теперь в обиде на чету Бекхэмов и считают, что они обошлись пренебрежительно с их любимчиками. Как эту ситуацию восприняли Меган Маркл и Кейт Уильям, неизвестно.

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