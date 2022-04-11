СМИ сообщили о повторном отъезде Собчак из РФ

На своих страницах в соцсетях Собчак объяснила, что находится в рабочей командировке для съемок «классного контента». Телеведущая пожаловалась, что сейчас подобные перелеты стали занимать больше времени.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Собчак отправилась с сыном в Турцию, однако после ее заметили в аэропорту в Израиле. Свою поездку телеведущая объяснила отпуском, однако даже на отдыхе она продолжала брать интервью для своего YouTube-канала и вести блог в Telegram. После этого появилась информация, что Ксения Собчак получила израильское гражданство, но она опровергла эти слухи и заявила, что уже находится в Москве, где продолжает работать над сценариями к своим видео.