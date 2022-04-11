В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
24 минуты назад

Собчак снова уличили в отъезде из России

Елена Прошина

Телеведущая Ксения Собчак была замечена в московском аэропорту Домодедово. Как сообщает «КП», журналистка снова улетела из России и направилась в израильский Тель-Авив.

СМИ сообщили о повторном отъезде Собчак из РФ
Фото: ТАССТАСС

На своих страницах в соцсетях Собчак объяснила, что находится в рабочей командировке для съемок «классного контента». Телеведущая пожаловалась, что сейчас подобные перелеты стали занимать больше времени.

«На прошлой неделе летала в Ригу из Москвы снимать кое-кого. 17 часов. Сейчас лечу опять с пересадками. Рейсы есть только через Израиль и Стамбул», — написала Собчак.

Анна Хилькевич высказалась об отъезде из России

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Собчак отправилась с сыном в Турцию, однако после ее заметили в аэропорту в Израиле. Свою поездку телеведущая объяснила отпуском, однако даже на отдыхе она продолжала брать интервью для своего YouTube-канала и вести блог в Telegram. После этого появилась информация, что Ксения Собчак получила израильское гражданство, но она опровергла эти слухи и заявила, что уже находится в Москве, где продолжает работать над сценариями к своим видео.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Анна Хилькевич,Аэропорт Домодедово,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители