Актер Милош Бикович рассказал о детстве под НАТОвскими бомбардировками

— Первые насколько дней было страшно. Они сначала бомбили точечно. Потом ты слышишь, что они попали в гражданские дома, убили гражданских. Один раз они бабахнули в 500 метрах от нас, тряслись окна… Было страшно. Они постоянно говорили о каких-то этапах. Первый — только военные цели, второй — военные и промышленные цели, включая мосты и электростанции. У нас часто не было воды и электричества. А потом говорили о третьем этапе — бомбежка по школам и так далее. Наши военные использовали школы как базы, — вспомнил актер.