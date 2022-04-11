Актер Милош Биковч рассказал о детстве под НАТОвскими бомбардировками

Сербский актер Милош Бикович, которые в последние годы активно снимается в российском кино, рассказал о своем детстве.
Артист вырос в Белграде, и в детстве стал свидетелем вооруженного конфликта в Косово, который вспыхнул между албанскими повстанцами и Союзной Республикой Югославией. Позже в конфликт вмешалась НАТО, которая начала бомбить Югославию.
— Не дай Бог никому. Я помню бомбежки. Я помню, как мы прятались под столом, уходили в убежища. Мы сплотились, стали ближе. Этот год был очень яркий, но, как ни странно, мы помним его как счастливый. От этой близости смерти ты начинаешь по-другому воспринимать жизнь, — сказал артист в интервью для YouTube-канала «А, поговорить?».
Бикович рассказала, что на момент начала конфликта ему было уже 11 лет, и он понимал всю его серьезность:
— Первые насколько дней было страшно. Они сначала бомбили точечно. Потом ты слышишь, что они попали в гражданские дома, убили гражданских. Один раз они бабахнули в 500 метрах от нас, тряслись окна… Было страшно. Они постоянно говорили о каких-то этапах. Первый — только военные цели, второй — военные и промышленные цели, включая мосты и электростанции. У нас часто не было воды и электричества. А потом говорили о третьем этапе — бомбежка по школам и так далее. Наши военные использовали школы как базы, — вспомнил актер.
Он рассказал, что детстве жил с мамой. Своего дома у них не было, и семья регулярно переезжала. Бикович вспомнил, что за детство они сменили около девяти квартир.
В 2021 году артист получил российское гражданство. Несмотря на то, что вырос он в Сербии, в душе он считает себя русским.