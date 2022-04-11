Михаил Галустян сменил имидж и отказался общаться с прессой

Шоумен Михаил Галустян присутствовал на праздновании обновления российского видеохостинга Rutube, однако на мероприятии вел себя очень скромно и отказался общаться с журналистами. В СМИ ходят слухи, что у артиста в рабочем графике появился новый проект и пока звезда не может давать публичные комментарии.