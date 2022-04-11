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1 час назад

Михаил Галустян сменил имидж и отказался общаться с прессой

runews24.ru

Шоумен Михаил Галустян присутствовал на праздновании обновления российского видеохостинга Rutube, однако на мероприятии вел себя очень скромно и отказался общаться с журналистами. В СМИ ходят слухи, что у артиста в рабочем графике появился новый проект и пока звезда не может давать публичные комментарии.

Михаил Галустян сменил имидж и отказался общаться с прессой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не имею права отвечать, не могу, мне нельзя», - таков был ответ Михаила Галустяна на вопрос журналистов о его рабочих планах.

Отметим, что в последнее время юморист сменил имидж – отрастил усы и обновил свой гардероб, добавив к образу очки.

Шоу-бизнес,Михаил Галустян,
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