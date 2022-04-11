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27 минут назад

Анна Хилькевич высказалась об отъезде из России

Елена Прошина

Российская актриса Анна Хилькевич объяснила, почему не уехала заграницу, как поступили ее некоторые коллеги. Как сообщает «МК», на праздновании обновления платформы Rutube в московском планетарии она заявила, что в таком случае ее бы приписали к тем, кто сбежал из России в сложный момент.

Анна Хилькевич высказалась об отъезде из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я должна была еще в середине марта ехать за рубеж, и теперь понимаю, почему у меня не получилось: меня бы приписали к тем, кто сбежал. Все не просто так. А сейчас очень много дел и работы в России», — заявила Хилькевич.

Актриса подчеркнула, что не собирается менять гражданство, поскольку является патриоткой своей страны и будет делать все, чтобы дать «энергию и ресурсы» родине.

Чулпан Хаматова уволилась из «Современника»

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине ряд российских звезд уехали из страны. Так, певица Алла Пугачева и ее супруг, шоумен Максим Галкин, уехали в Израиль вместе с детьми. Актриса Рената Литвинова тоже уехала из России и обосновалась в Париже, что объяснила прохождением лечения.

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