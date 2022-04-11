Анна Хилькевич высказалась об отъезде из России

Российская актриса Анна Хилькевич объяснила, почему не уехала заграницу, как поступили ее некоторые коллеги. Как сообщает «МК», на праздновании обновления платформы Rutube в московском планетарии она заявила, что в таком случае ее бы приписали к тем, кто сбежал из России в сложный момент.
«Я должна была еще в середине марта ехать за рубеж, и теперь понимаю, почему у меня не получилось: меня бы приписали к тем, кто сбежал. Все не просто так. А сейчас очень много дел и работы в России», — заявила Хилькевич.
Актриса подчеркнула, что не собирается менять гражданство, поскольку является патриоткой своей страны и будет делать все, чтобы дать «энергию и ресурсы» родине.
Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине ряд российских звезд уехали из страны. Так, певица Алла Пугачева и ее супруг, шоумен Максим Галкин, уехали в Израиль вместе с детьми. Актриса Рената Литвинова тоже уехала из России и обосновалась в Париже, что объяснила прохождением лечения.