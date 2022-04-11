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2 часа назад

Ксения Собчак вновь покинула Россию и отправилась в Израиль

Мослента

Телеведущая Ксения Собчак была замечена в московском аэропорту Домодедово — женщина вновь покинула территорию России и отправилась в Тель-Авив, пишет KP.RU.

Ксения Собчак вновь покинула Россию и отправилась в Израиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сама Собчак написала в своем блоге, что она вылетела в рабочую командировку для съемок «классного контента». Телеведущая пожаловалась, что сейчас подобные перелеты отнимают очень много времени.

«Сейчас лечу опять с пересадками. Рейсы есть только через Израиль и Стамбул», — написала она в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Ранее в СМИ писали о том, что телеведущая и ее сын получили израильское гражданство. Однако позже сама Собчак записала видео, в котором заявила, что находится в своем доме в Подмосковье.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Аэропорт Домодедово,
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