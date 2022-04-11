Зудина раскрыла, какой самый дорогой подарок получала от Табакова

«Купил на все карманные деньги. Мы тогда были в Швейцарии, он пошел в магазин с няней. Долго выбирал и на все деньги купил вот такую маленькую игрушку. И я повесила на цепочку. Я даже не знаю. Я даже не знаю, что дороже – какие-то караты или украшение, которое подарил сын в шесть лет», – заявила вдова.