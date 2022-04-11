Зудина раскрыла, какой самый дорогой подарок получала от Табакова

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала, что самый дорогой подарок в ее жизни ей подарил сын Павел. Об этом она рассказала во время общения с журналистами.
«Купил на все карманные деньги. Мы тогда были в Швейцарии, он пошел в магазин с няней. Долго выбирал и на все деньги купил вот такую маленькую игрушку. И я повесила на цепочку. Я даже не знаю. Я даже не знаю, что дороже – какие-то караты или украшение, которое подарил сын в шесть лет», – заявила вдова.
Она также рассказала, что покойный муж дарил ей дорогие украшения. По данным сайта Teleprogramma.pro Табаков не жалел денег на подарки для Зудиной.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Олег Табаков умер еще в 2018 году, но теории о болезни известного режиссера все еще не утекают.