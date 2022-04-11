У девушки Соколовского после родов началась депрессия

— Был момент в этом месяце, когда я прям почувствовал, что человек на грани. Это ее первый опыт такой. Мы пообщались и не допустили, скажем так, пиковой ситуации. Я сказал: «Давай не включай геройство». Потому что тогда жизнь начинает тебя проверять, когда ты сломаешься. И рано или поздно это случится, — откровенничал Соколовский.