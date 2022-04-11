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1 час назад

«Человек на грани»: у девушки Соколовского после родов началась депрессия

Вечерняя Москва

Певец Влад Соколовский заявил, что у его девушки — певицы Ангелины Сурковой — после родов началась депрессия. Возлюбленная исполнителя была на грани нервного срыва.

У девушки Соколовского после родов началась депрессия
Фото: АГН МоскваАГН Москва

— Был момент в этом месяце, когда я прям почувствовал, что человек на грани. Это ее первый опыт такой. Мы пообщались и не допустили, скажем так, пиковой ситуации. Я сказал: «Давай не включай геройство». Потому что тогда жизнь начинает тебя проверять, когда ты сломаешься. И рано или поздно это случится, — откровенничал Соколовский.

Новорожденного ребенка пара назвала Дэвид. После родов певец предложил Сурковой отдохнуть от работ по дому, сходить на прогулку или поплавать в бассейне, передает Пятый канал.

О том, что Соколовский стал папой во второй раз, стало известно 21 марта. Радостной новостью о будущем пополнении в семье артист впервые поделился в октябре 2021 года.

Отношения Влада и Ангелины длятся уже около трех лет. До этого Соколовский был женат на певице Рите Дакоте. В их браке родилась дочь Мия. Развод артистов состоялся со скандалом в 2018 году. Дакота обвинила Соколовского в многочисленных изменах.

Шоу-бизнес,Рита Дакота,Влад Соколовский,
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