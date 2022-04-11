Стас Пьеха: «С отцом разговариваю раз в два года, но помогаю финансово»

Стас Пьеха готовится к большому сольному шоу и презентации новых песен. В откровенном интервью Passion.ru артист рассказал, чем будет удивлять публику, а также о том, тяжело ли ему живется с известной фамилией, кто для него идеальная девушка, как общается с родителями, о работе своих реабилитационных фондов, и многом другом.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Passion.ru: Стас, вы готовите большое сольное шоу, презентацию новых песен… Ваш предыдущий сингл «Без тебя» вышел в 2021 году. Чем новый материал будет отличаться от того, что уже слышали ваши поклонники?

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Стас Пьеха: Меняется время, стандарты — будем обновлять программу. Что-то кардинально новое делать не планируем, останемся на своей волне. Звук, свет, какие-то музыкальные решения в песнях, стихи — все будет. Концерт — это музыкальный спектакль: мы стремимся, чтобы каждый номер стал частью шоу.

Надеюсь, что в совсем скоро доделаю новые песни, найду на это время и силы. Будет ли отличаться новый материал? Сложно сказать, у меня обычно нет четкого плана, что песни должны быть вот такие. У слушателей есть определенные ожидания от творчества Стаса Пьехи, я их придерживаюсь.

Passion.ru: Ваши близкие оценивают ваши работы? Вам важно мнение бабушки, мамы, сестры? С кем из них у вас самые близкие отношения?

Стас Пьеха: В первую очередь, у нас прекрасные отношения с сестрой — мы идеально работаем в паре. Что-то не могу сформулировать я — она находит нужные слова, что-то не замечает она — вижу я. У нас отличный тандем в плане разбора материала.

Наверное, так сложилось, что старший брат и младшая сестра всегда в хороших отношениях. Когда я участвовал в «Фабрике звезд» Эрика создавала фан-клубы, руководила ими. Я увидел, с какой любовь она отнеслась к этому, как умно, интеллигентно и тонко все делала. Тогда я понял, что мы с ней точно сыграемся.

С мамой у нас прекрасные отношения. Илона — музыкант, эстет, гурман. Я всегда отправляю ей послушать песни. Она невероятно тонко чувствует, понимает жизнь, для меня она необычный и уникальный человек.

Бабушке песни не отправляю. Эдита совсем не пользуется интернетом.

Passion.ru: Стас, тяжело ли жить с такой известной фамилией? Какую ответственность это на вас накладывает?

Стас Пьеха: Конечно, тяжело. Когда твоя фамилия Пьеха, первое впечатление о тебе: «ну, это бабушка пропихнула, эту бездарщину». Это обязательно коснется каждого ребенка из звездной семьи — осуждения, обвинения, травля. Конечно, если у тебя есть талант, призвание, то надо бороться. Честно, мне очень жаль детей известных родителей, это такое давление, огромный удар по психике. Я сам через это прошел, этот период длился около 10 лет, я его перерос. Это лишает веры в себя, мотивации, отнимает радость от того, что ты делаешь.

Сейчас я не чувствую никакой ответственности, обязательств — это же моя фамилия, не чужая.

Passion.ru: Вы откровенно рассказывали, что из-за недостатка любви и внимания со стороны родителей в детстве вы ступили на опасную дорожку, которая едва не привела вас к гибели. Удалось ли наверстать этот дефицит общения теперь?

Стас Пьеха: При всем своем желании сейчас, когда мне за 40, я не смогу наверстать то, что недополучил в год. Я могу лишь работать со своей психикой, мышлением. Я не смогу в общении с мамой сейчас получить то, что не получил в детстве. Нужно понимать, что дело-то не в общении. Родительские фигуры в голове являются проекционными, они основаны на детских травмах. Грубо говоря, взрослый человек должен самому себе стать родительской фигурой, сам себе дать заботу, тепло, любовь, которую недополучил в детстве. Это делается для того, чтобы не искать себе «родителей» в каких-то значимых людях, в начальстве.

У меня всегда были хорошие отношения с родителями, но я никогда не общался с ними регулярно, это было эпизодически. Да, общение таким и осталось, но стало теплее, глубже, интереснее и, что важно, чаще, чем в детстве.

Passion.ru: Вы встречаетесь с отцом? Исходя из ваших отношений с ним, каких ошибок вы бы хотели избежать в общении с собственным сыном?

Стас Пьеха: Я хотел бы больше участвовать в жизни Пети. А с отцом я давно не виделся, тем более, он живет в Литве, а я в России. Созваниваемся мы крайне редко, раз в пару лет.

Я поддерживаю его финансово — перевожу некую сумму денег ему в помощь. Я считаю, что это тот максимум, который могу для него сделать.

Passion.ru: Что ваш сын Петр взял от вас?

Стас Пьеха: Активность, в какой-то степени внешность, повышенную чувствительность к миру, происходящим событиям. Многие дети похожи только на одного родителя, а Петя одинаково похож и на маму, и на меня.

Passion.ru: 22 марта вашему сыну исполнилось 8 лет. Что вы пожелали ему? Какое напутствие на жизнь дали?

Стас Пьеха:Пожелал ничего не бояться, чувствовать поддержку мамы, папы и всей большой семьи, и не обращать внимание на то, что думают о нем другие. Скорее всего, в этом возрасте сын не поймет эти слова, но он должен чувствовать, что мы его любим и ценим.

Passion.ru: В недавнем интервью вы признались, что не знаете, в разводе вы уже или нет, стоит ли печать в паспорте о расторжении брака. Ранее Виктор Дробыш рассказывал, что долгие годы вы работали без подписанного контракта — на доверии. Не кажется ли вам такое отношение к документам легкомысленным?

Стас Пьеха: В конкретно этих двух случаях договоры ничего не решали в моей жизни. Когда же документ является важной ступенькой для получения чего-то, я отношусь к ним менее легкомысленно. А к простым, формальным бумагам я, как правило, равнодушен.

Passion.ru: Какие отношения вы сохранили с Натальей Горчаковой после развода?

Стас Пьеха: У нас дружеские отношения. Мы прекрасно контактируем, общаемся.

Passion.ru: Были ли у вас в жизни разочарования из-за женщин? Какие необдуманные, смелые, отчаянные или впечатляющие поступки вы совершали ради любимых девушек?

Стас Пьеха:Как у всех, и я был разочарован в женщинах, и они во мне. Не могу сказать, что я по натуре своей романтик, совершал ради женщин какие-то невероятные поступки. У меня не было такого. Как и все мужчины, я старался делать подарки, удивлять, но ничего грандиозного, выходящего за рамки классического подхода в отношениях, не делал.

Passion.ru: Идеальная девушка глазами Стаса Пьехи — это…

Стас Пьеха: Привлекательная, блондинка или брюнетка, мне не важно. Заботливая, теплая, мне нравятся такие девушки. Умная, но в меру, не чересчур. С понятными жизненными взглядами, принципами. И, наверное, с чувством юмора, чтобы легко относилась ко многим вещам, не накручивала себе.

Passion.ru: Готовы ли вы к новым серьезным отношениям? Возможно, та единственная с вами уже рядом? Расскажите, что сейчас происходит в вашей личной жизни?

Стас Пьеха: Я не рассказываю о личной жизни. Уверен: чем меньше о ней говоришь, тем больше шансов, что все в ней сложится.

Passion.ru: Трудные времена в вашей жизни стали своеобразной лакмусовой бумажкой, вы перестали общаться с теми, кто мог бы повлиять на вас плохо…. А есть ли у вас близкие друзья в шоу-бизнесе? Такие, кому можете, условно, позвонить среди ночи?

Стас Пьеха: У меня такого не бывает, чтобы звонить кому-то среди ночи. Близкие друзья есть. Это Виктор Дробыш, Валерия с Иосифом Пригожиным и другие.

Говоря о старых знакомых, с которыми когда-то употреблял, конечно, с ними не общаюсь. Элементарно в целях собственной безопасности.

Passion.ru: Вы дружите с кем-то, кто был с вами на «Фабрике звезд»? Если да, то с кем?

Стас Пьеха: Скорее, периодически пересекаемся. У каждого своя жизнь, все мы строим свою карьеру. Общаюсь с Ирой Дубцовой, с Антоном Зацепиным. С ним мы периодически пересекаемся в тренажерном зале. В целом со всеми «фабрикантами» сохранились теплые отношения.

Passion.ru: Что деньги значат для вас сейчас, взрослого состоявшегося мужчины? Сколько вам нужно для комфортной жизни?

Стас Пьеха: Очень сложно называть конкретные суммы. Сейчас ценность денег постоянно меняется. Что они значат лично для меня? Я хочу заниматься любимым делать и зарабатывать на этом. Для меня важно, чтобы был некий денежный резерв, мне так спокойнее.

До пандемии я был уверен, что мне нужна одна сумма для комфортной жизни. На самоизоляции я понял, что достаточно и меньшей суммы, при этом не отказывал себе в каких-то основных удовольствиях. Поэтому сейчас мне сложно озвучить конкретную сумму.

Passion.ru: В Москве несколько лет работает ваш реабилитационный центр. Скольким людям вы помогли за это время вернуться к нормальной жизни?

Стас Пьеха: Это сотни человек. Но надо сказать, что не все они смогли остаться трезвыми на протяжении пяти лет, но большинство людей, с которыми я пересекаюсь, продолжают не употреблять и благодарят. Каждый раз, когда они приходят и говорят «спасибо», я понимаю, что не зря открыл реабилитационный центр.

Passion.ru: Вы в молодом возрасте пережили инфаркт. Обычно после подобных встрясок люди пересматривают свою жизнь, делают определенные выводы. О чем подумали вы, когда пришли в себя?

Стас Пьеха: Подумал, что хочу жить. До этого момента у меня не было такой жажды жизни, а тут она проснулась, захотел любить и ценить жизнь. Тогда я попытался что-то изменить.

Passion.ru: Многие артисты, достигнув определенного уровня, становятся наставниками. Есть ли у вас желание учить молодежь?

Стас Пьеха: У меня такого желания нет. Я понимаю, что молодежь сейчас вдохновляется чем-то своим — временем, музыкой — даже не знаю, чему я могу их научить.

Passion.ru: Если пофантазировать: музыка закончилась… Чем бы вы могли еще заниматься в жизни, кроме творчества?