Американский актер Стивен Сигал отпраздновал свое 70-летие в московском ресторане. Видео с мероприятия опубликовано в Telegram-канале BAZA.
Во время застолья Сигал произнес речь для своих гостей, которую на русский перевел телеведущий Владимир Соловьев.
«Мы стоим вместе. И в тяжелые времена – времена сытые – и во времена голодные», – заявил популярный актер.
Поздравить юбиляра пришли главный редактор RT Маргарита Симоньян с мужем Тиграном Кеосаяном, актер Алексей Чадов, певец Анатолий Цой, продюсер Дробыш, отмечает канал.