Американский актер Стивен Сигал отпраздновал свое 70-летие в московском ресторане. Видео с мероприятия опубликовано в Telegram-канале BAZA.

Во время застолья Сигал произнес речь для своих гостей, которую на русский перевел телеведущий Владимир Соловьев.