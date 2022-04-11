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3 часа назад

Появилось видео празднования юбилея Сигала в Москве

Александр Кузьмин

Американский актер Стивен Сигал отпраздновал свое 70-летие в московском ресторане. Видео с мероприятия опубликовано в Telegram-канале BAZA.

Во время застолья Сигал произнес речь для своих гостей, которую на русский перевел телеведущий Владимир Соловьев.

«Мы стоим вместе. И в тяжелые времена – времена сытые – и во времена голодные», – заявил популярный актер.

Поздравить юбиляра пришли главный редактор RT Маргарита Симоньян с мужем Тиграном Кеосаяном, актер Алексей Чадов, певец Анатолий Цой, продюсер Дробыш, отмечает канал.

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