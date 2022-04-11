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3 часа назад

Стивен Сигал отпраздновал 70-летие в Москве в компании российских звезд

Lenta.ru

Голливудский актер Стивен Сигал отметил 70-летний юбилей в одном из ресторанов Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.

Стивен Сигал отпраздновал 70-летие в Москве в компании российских звезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гостями вечера стали российские звезды, среди которых на опубликованных кадрах заметили продюсера Виктора Дробыша, главного редактора RT Маргариту Симоньян с супругом Тиграном Кеосаяном, актера Алексея Чадова и певца Анатолия Цоя.

Сигал поблагодарил всех, кто пришел его поздравить, и обратился к гостям с патриотичной речью.

«Мы вместе. И в тяжелые времена, времена сытые и во времена голодные», — произнес актер. Для гостей с английского переводил тост телеведущий Владимир Соловьев.

В мае прошлого года стало известно о желании Сигала вступить в партию «Справедливая Россия». Позднее председатель СР Сергей Миронов подтвердил сообщения о том, что Сигал станет членом партии. Ячейка объяснила принятие его в свои ряды тем, что он сможет привлечь внимание своих поклонников к деятельности объединения.

Американский актер стал российским гражданином в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручил лично президент страны Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда сообщил, что артист, который «известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны», настойчиво и долго об этом просил.

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