Стивен Сигал отпраздновал 70-летие в Москве в компании российских звезд

Голливудский актер Стивен Сигал отметил 70-летний юбилей в одном из ресторанов Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.

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Сигал поблагодарил всех, кто пришел его поздравить, и обратился к гостям с патриотичной речью.

«Мы вместе. И в тяжелые времена, времена сытые и во времена голодные», — произнес актер. Для гостей с английского переводил тост телеведущий Владимир Соловьев.

В мае прошлого года стало известно о желании Сигала вступить в партию «Справедливая Россия». Позднее председатель СР Сергей Миронов подтвердил сообщения о том, что Сигал станет членом партии. Ячейка объяснила принятие его в свои ряды тем, что он сможет привлечь внимание своих поклонников к деятельности объединения.