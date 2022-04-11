Певица Савичева расплакалась во время шоу на федеральном канале

Певица, уроженка Кургана Юлия Савичева расплакалась на шоу «Музыкальная интуиция», на котором она была капитаном одной из команд. Савичеву до слез растрогало пение девушки, которую она выбрала для исполнения песни дуэтом в финале. Новый выпуск программы вышел в эфире телеканала ТНТ.

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Савичева выбрала для финала 13-летнюю девушку по имени Христина, о которой было известно только то, что она мечтает поступить в школу полиции, а пение для нее — «запасной аэродром».

«Мне бы очень хотелось, чтобы эта трогательная девочка спела эту песню со мной. Что-то мне подсказывает, что эта девушка подходит мне по душевному состоянию. „Высоко“ — это особенная для меня песня. Я безумно счастлива, что Христина ее со мной спела», — сказала Савичева.

Суть шоу «Музыкальная интуиция» состоит в том, чтобы из десяти участников, зная несколько фактов их биографии, угадать тех, кто умеет петь. В финале капитану и его команде нужно выбрать участника, который споет с ним дуэтом.