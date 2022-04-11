Лоза назвал «кастрацией» мировой культуры решение Запада

«Какой-то человек написал, что произведения Чайковского и Достоевского, которых пытаются запрещать на Западе, это бриллианты в короне мировой культуры. И если их из этой короны удалить, они так и останутся бриллиантами, а корона, в которой будут зиять эти дыры, будет незаконченной подделкой», — сказал артист.