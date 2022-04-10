Сати Казанова рассказала об угрозах мужу-итальянцу

Популярная певица рассказала, как изме нилась жизнь их интернациональной семьи после 24 февраля

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Пять лет назад Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Она уже давно получила вид на жительство, и скоро у нее будет европейский паспорт. Супруги живут на две страны — то в Италии, то в России. До последнего момента в этом не было никаких проблем. Однако после 24 февраля жизнь их интернациональной семьи изменилась. Прежде всего это коснулось Стефано.

«Стефано не просто тревел-фотограф и документалист, у него есть цикл геополитических передач — он освещает события последнего времени. На него подписаны около 300 тысяч итальянцев, это один из крупных YouTube-каналов в стране, — рассказала Сати Казанова в интервью РИА „Новости“. — Стефано делает это объективно и беспристрастно, но многим не нравится, они думают, что он предвзято хорошо относится к России, потому что его жена — русская».

Именно поэтому Стефано получает не самые приятные сообщения в последние недели.

«Он сталкивается с тем, что ему прилетают угрозы, потому что женат на русской, а я даже и не русская», — признается Сати.

В то же время у самой Казановой никаких проблем нет, она постоянно курсирует из России в Италию и обратно, с ее видом на жительство это возможно. Однако общее настроение в Европе уже не такое, каким было раньше.