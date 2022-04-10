Сати Казанова рассказала об угрозах мужу-итальянцу

Популярная певица рассказала, как изме нилась жизнь их интернациональной семьи после 24 февраля
Пять лет назад Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Она уже давно получила вид на жительство, и скоро у нее будет европейский паспорт. Супруги живут на две страны — то в Италии, то в России. До последнего момента в этом не было никаких проблем. Однако после 24 февраля жизнь их интернациональной семьи изменилась. Прежде всего это коснулось Стефано.
«Стефано не просто тревел-фотограф и документалист, у него есть цикл геополитических передач — он освещает события последнего времени. На него подписаны около 300 тысяч итальянцев, это один из крупных YouTube-каналов в стране, — рассказала Сати Казанова в интервью РИА „Новости“. — Стефано делает это объективно и беспристрастно, но многим не нравится, они думают, что он предвзято хорошо относится к России, потому что его жена — русская».
Именно поэтому Стефано получает не самые приятные сообщения в последние недели.
«Он сталкивается с тем, что ему прилетают угрозы, потому что женат на русской, а я даже и не русская», — признается Сати.
В то же время у самой Казановой никаких проблем нет, она постоянно курсирует из России в Италию и обратно, с ее видом на жительство это возможно. Однако общее настроение в Европе уже не такое, каким было раньше.
«Мне больно видеть неприятное отношение к россиянам. И теперь понимаю, что европейцы как будто никогда и не любили россиян, они притворялись. Интересное время обличения настоящих чувств. Нужно быть мудрыми и оставаться людьми», — с горечью признает певица.