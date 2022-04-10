Отец Фриске не захотел, чтобы внучку назвали Жанной

Отец сестер Фриске Владимир был гостем шоу «Ты не поверишь!» на НТВ. Как известно, он недавно в очередной раз стал дедом – его дочь Наталья, сестра покойной певицы, впервые стала матерью 8 апреля. Наталья родила дочь в одной из московских клиник, информирует ФАН.

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Многие поклонники Жанны Фриске сочли, что новорожденную малышку следовало бы назвать ее именем. Однако Владимир совершенно иного мнения. Он рассказал, что имя Жанна даже не рассматривалось на семейном совете.

«Но это и не надо. Ни к чему это», — заявил отец певицы.

Но, если бы родился мальчик, то его бы назвали в честь дедушки – Владимиром, отметил мужчина.

У сестры Жанны Фриске долго не получалось забеременеть. Добиться желаемого результата получилось только с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения. Но даже в этом случае пришлось делать несколько попыток.