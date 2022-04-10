Дана Борисова побила Диденко и жаждет встречи с Волочковой

Телеведущая Дана Борисова открыла в себе талант бойца, причем в самом прямом смысле. Она вызвала на бой аптечного блогера Екатерину Диденко, в поп-ММА, где звезды дерутся на ринге. Как говорила Дана, ей не нравилось, что Диденко собирала и размещала в интернете ее неудачные фотографии, пишет ФАН.

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Обе соперницы смогли продержаться в октагоне все три раунда, но, по мнению судей, сильнее была все же именно Дана.

Борисова готовилась к бою, выкладывала фотографии с тренировок. И сообщила, что планирует тренироваться, чтобы вызвать в октагон Анастасию Волочкову, с которой у нее давняя вражда.

«Это был только первый мой бой! У меня огромный список жертв. Анастасия В. моя любимая. С Настей у нас такие высокие отношения», — заявила телеведущая.

Скандальная телеведущая Дана Борисова ранее никогда не влезала в политику и не высказывала свое мнение на этот счет. Но недавно она опубликовала видео на своей странице в социальных сетях, где рассказала, что ей наплевать на различные санкции, ведь она россиянка.