В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
1 час назад

Водонаеву затравили в интернете

Ирина Лебедева

Алена Водонаева в своем телеграм-канале VODA пишет о самых разных происходящих в стране и за ее пределами событиях. Как утверждает сама телеведущая, ее оценки объективны и не содержат нарушений законодательства, но, тем не менее, она подверглась яростным нападкам хейтеров.

Водонаеву затравили в интернете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Очень много сообщений приходит из-за рубежа. Алену ругают почем зря и даже желают смерти.

Водонаева собрала подборку подобных комментариев и ответила, что совершенно не понимает, чем она заслужила подобное отношение. И что у нее отпало желание о чем-то информировать своих подписчиков.

«Но после всех получаемых сообщений я все меньше и меньше вообще хочу говорить о том, что происходит», - написала Алена.

Телеведущая сообщила, что приняла решение не тратить время на то, чтобы кому-то что-то объяснять и растолковывать, и займется с большей пользой личными проблемами. Выслушивать проклятья в свой адрес ей надоело.

«Я лучше полностью погружусь в свое здоровье, займусь своими паническими атаками, которые появились после 2-х инсультов и которые активизировалось после 24.02. Займусь своим коллективом из 17-ти человек, который я тащу на себе, своей семьей и своими вопросами», - резюмировала Водонаева.

Телеведущая Виктория Боня в качестве ответного жеста на прекращение деятельности модного дома Chanel в России опубликовала видеозапись, на которой разрезала дорогостоящую сумочку бренда ножницами.

Ксения Бородина назвала такой поступок ребячеством.Бородину поддержала Алена Водонаева. По ее словам, прекращение продажи сумок от Chanel — не самое страшное в жизни, и, по ее мнению, такой жест коллеги не имеет особого смысла.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,Алена Водонаева,Chanel,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители