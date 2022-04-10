Водонаеву затравили в интернете

Алена Водонаева в своем телеграм-канале VODA пишет о самых разных происходящих в стране и за ее пределами событиях. Как утверждает сама телеведущая, ее оценки объективны и не содержат нарушений законодательства, но, тем не менее, она подверглась яростным нападкам хейтеров.

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Очень много сообщений приходит из-за рубежа. Алену ругают почем зря и даже желают смерти.

Водонаева собрала подборку подобных комментариев и ответила, что совершенно не понимает, чем она заслужила подобное отношение. И что у нее отпало желание о чем-то информировать своих подписчиков.

«Но после всех получаемых сообщений я все меньше и меньше вообще хочу говорить о том, что происходит», - написала Алена.

Телеведущая сообщила, что приняла решение не тратить время на то, чтобы кому-то что-то объяснять и растолковывать, и займется с большей пользой личными проблемами. Выслушивать проклятья в свой адрес ей надоело.

«Я лучше полностью погружусь в свое здоровье, займусь своими паническими атаками, которые появились после 2-х инсультов и которые активизировалось после 24.02. Займусь своим коллективом из 17-ти человек, который я тащу на себе, своей семьей и своими вопросами», - резюмировала Водонаева.

Телеведущая Виктория Боня в качестве ответного жеста на прекращение деятельности модного дома Chanel в России опубликовала видеозапись, на которой разрезала дорогостоящую сумочку бренда ножницами.