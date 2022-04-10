В СМИ появилась информация о задержании Собчак в аэропорту

«Все так, за исключением одного: трогать никого не будут, даже после проверки. Речь же идет про Ксению Собчак, которая этим рейсом из Домодедово должна была переместиться в Израиль на вторую родину - как гражданку Израиля ее никто держать теперь не станет», - подтверждает «Кремлевская прачка».