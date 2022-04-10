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1 час назад

В СМИ появилась информация о задержании Собчак в аэропорту

Ирина Лебедева

В Телеграм-каналах, а затем и в СМИ сообщили, что вылет рейса LY 614 в Тель-Авив из столичного аэропорта Домодедово сильно задерживается из-за дополнительной проверки VIP-пассажиров. Об этом пишут Экспресс Газета и рopcornnews.

В СМИ появилась информация о задержании Собчак в аэропорту
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Телеведущая Ксения Собчак якобы задержана при попытке вылететь из России в Израиль с деньгами. Изначально эти сведения опубликовали известный Telegram-канал «Последний инсайдер» и другой популярный канал «Кремлевская прачка».

«Сегодня вылет рейса LY 614 в Израиль будет задержан из-за дополнительных проверок. Поступила информация о противоправных действиях VIP-пассажиров, которые увозят валюту и ценности из страны по маршруту Домодедово — Тель-Авив», - информирует «Последний инсайдер».

«Все так, за исключением одного: трогать никого не будут, даже после проверки. Речь же идет про Ксению Собчак, которая этим рейсом из Домодедово должна была переместиться в Израиль на вторую родину - как гражданку Израиля ее никто держать теперь не станет», - подтверждает «Кремлевская прачка».

Сведений из официальных источников, а также комментариев самой Ксении Собчак пока не опубликовано.

Телеведущая Ксения Собчак продала квартиру в центре Москвы в элитном жилом комплексе стоимостью 10,3 миллионов долларов. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Речь идет об апартаментах телеведущей в элитном жилом комплексе в районе Хамовники. Собчак продала квартиру вместе с двумя предлагающимися к ней машиноместами.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Аэропорт Домодедово,
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