«Завтра буду в Москве»: Собчак назвала дату своего возвращения

Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что российская журналистка Ксения Собчак покинула страну и получила гражданство Израиля. Однако, спустя сутки после этой новости девушка появилась в социальных сетях и рассказала, что никакого гражданства она не получала. Новостей вокруг Ксении долго ждать не пришлось.

Фото: ТАСС ТАСС

Вчера вновь в сети появилась информация о том, что женщина вновь покинула государство. Спустя короткий промежуток времени Собчак вышла в социальные сети и рассказала, что она действительно покидала страну, однако лишь из-за рабочих мотивов. Российская телеведущая подметила, что её фолловеры тщательно следят за её нынешними передвижениями. Однако, рада этому женщина или расстроена — не ясно.

Собчак также добавила в своей новостной ленте новость о том, что уже завтра она возвращается в Москву. По всей видимости, именно такой коммуникации с подписчиками она сейчас будет придерживаться.

«Хочу отметить, что уже завтра я вновь буду в Москве», — написала Собчак в своих социальных сетях.