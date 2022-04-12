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41 минуту назад

«Уже завтра я буду в Москве», — Ксения Собчак раскрыла дату своего возвращения

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Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что российская журналистка Ксения Собчак покинула страну и получила гражданство Израиля. Однако, спустя сутки после этой новости девушка появилась в социальных сетях и рассказала, что никакого гражданства она не получала. Новостей вокруг Ксении долго ждать не пришлось.

«Завтра буду в Москве»: Собчак назвала дату своего возвращения
Фото: ТАССТАСС

Вчера вновь в сети появилась информация о том, что женщина вновь покинула государство. Спустя короткий промежуток времени Собчак вышла в социальные сети и рассказала, что она действительно покидала страну, однако лишь из-за рабочих мотивов. Российская телеведущая подметила, что её фолловеры тщательно следят за её нынешними передвижениями. Однако, рада этому женщина или расстроена — не ясно.

Собчак также добавила в своей новостной ленте новость о том, что уже завтра она возвращается в Москву. По всей видимости, именно такой коммуникации с подписчиками она сейчас будет придерживаться.

«Хочу отметить, что уже завтра я вновь буду в Москве», — написала Собчак в своих социальных сетях.

По всей видимости, сейчас российской телеведущей придется заранее предупреждать своих фолловеров о возможных передвижениях, дабы в сети не появлялись новые слухи.

Собчак объяснила отъезд из России

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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